Votre horoscope signe par signe du vendredi 17 janvier

BELIER

De grâce évitez de trop vous démarquer et sans rentrer forcément dans le rang, acceptez de faire quelques concessions indispensables pour garder les débats ouverts !

TAUREAU

Vous tendez à fuir les vérités matérielles. Vous avez besoin de repos et d'évasion à la fois.

GEMEAUX

C'est une journée idéale pour prendre des décisions, négocier, argumenter et vous montrer hyper efficace.

CANCER

Persévérez dans vos négociations, travaillez d'arrache-pied pour terminer ce que vous avez à faire. Bref, concentrez-vous sur ce qui en vaut vraiment la peine !

LION

La journée est parfaite pour relever des défis quels qu'ils soient, pour frapper à toutes les portes, pour être efficace et prendre d'importantes décisions.

VIERGE

Vous prenez la vie avec davantage de philosophie. Vous éviterez grâce à cela bien des soucis, aujourd'hui !

BALANCE

L'ambiance est un peu agitée mais sera très bénéfique si vous jouez la carte de la diplomatie.

SCORPION

Face à l'agitation du jour, vous n'avez plus qu'à suivre le mouvement en vous montrant plus malin que les autres et en faisant confiance à votre intuition.

SAGITTAIRE

C'est la journée de tous les possibles ! Le moment est idéal pour retrousser vos manches, honorer vos engagements, lier de nouveaux contacts, prendre des décisions.

CAPRICORNE

Accordez-vous du répit, vous manquez de motivation pour cravacher aujourd'hui, n'entamez pas de travail de fond.

VERSEAU

Dynamisme, bonne humeur et épanouissement sont au rendez-vous. Alors, faites-vous plaisir !

POISSONS

Votre décontraction vous sera très utile pour désamorcer les tensions autour de vous.