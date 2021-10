Vol. Il vole pour rembourser une dette

C'est en comparution immédiate que ce prévenu est jugé le mardi 7 janvier 2020. Appelée par un vigile d'une grande surface de Rouen, la police intervient cinq jours plus tôt pour rejoindre l'employé qui poursuit un individu pris en flagrant délit de vol à l'étalage. Il vient de dérober trois bouteilles de whisky, qu'il cache sous son blouson en s'enfuyant dans les allées du centre commercial. Dans la précipitation, deux d'entre elles tombent et se brisent au sol. Il finit par être rattrapé et interpellé puis est conduit en garde à vue. Il reconnaît les faits alors qu'une forte alcoolémie est prouvée par le test de l'éthylomètre.

Il voulait payer une dette

Il explique qu'il veut s'affranchir d'une dette à un ami mais on note un casier judiciaire entaché de 16 condamnations pour extorsions et vols. Plusieurs peines de détention ferme ont déjà été prononcées à son encontre et il vient d'être libéré de prison pour son dernier délit, en décembre 2019. L'accumulation de ces entorses à la loi incite le ministère public à regretter "le peu d'efforts pour retrouver une vie normale". En l'absence de défense, le tribunal reconnaît Éric Duchaussoy, 35 ans, coupable et le condamne à une peine de trois mois de prison ferme et prononce son maintien en détention.