Cinéma. La Reine des neiges 2 pulvérise un record !

C'est officiel, La Reine des neiges 2 devient le plus gros succès de l'histoire des films d'animation. Il s'agit du film le plus rentable de tous les temps avec 1,32 milliard de dollars de recettes récoltées depuis sa sortie en novembre. Il écrase le record établi par... La Reine des neiges, en 2013.

Le deuxième volet des aventures d'Elsa et Anna, sorti on le rappelle le 20 novembre dernier, a déjà réuni plus de 7 millions de spectateurs, et même la sortie de Star Wars IX ne lui a pas fait d'ombre. Sept millions en France, c'est plus que le premier volet, et même largement, puisqu'il avait rassemblé 5,1 millions de spectateurs. Ce deuxième opus continue d'attirer près de 700 000 spectateurs par semaine en moyenne. Il va donc continuer de pulvériser les records.