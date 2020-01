Manche. Météo : l'année 2019 a battu des records dans le département

En moyenne, les températures de l'année 2019 ont été assez douces. "On a eu des températures de 0,5 à 1,5 °C supérieures à la normale en faisant une moyenne sur les 12 mois de l'année", explique Anne Péju, prévisionniste à Météo France Basse-Normandie, le lundi 6 janvier, dans le local cherbourgeois. À l'échelle nationale, 2019 fait partie des trois années les plus chaudes depuis les années 1950, et des cinq années les plus chaudes et des plus ensoleillées dans la Manche. Cet été, plusieurs restrictions des usages de l'eau avaient été mises en place pour limiter sa consommation, comme dans l'agglomération du Cotentin.

Deux records en 2019

Heureusement, à partir du début du mois d'octobre et pour les trois mois qui ont suivi, la pluie s'est abattue sur le Cotentin, et l'ensemble du département. "On a même battu des records de pluviométrie sur la période du 22 septembre au 28 décembre 2019 qui allaient au-delà de ce qui avait été enregistré en 2000-2001 sur la période équivalente", poursuit la prévisionniste. Une année de référence dans le département, car plus de 1 000 millimètres de pluies avaient été enregistrés de septembre à mars 2000-2001, alors que la moyenne est de 650.

Deux records donc, pour l'année 2019, qui ne sont pas anodins. Car ce qu'a constaté cette prévisionniste, c'est le bien le réchauffement des températures depuis une dizaine d'années, dû en partie au dérèglement climatique.

Ce début d'année devrait être moins morose que les mois précédents passés sous la pluie. "Le temps sera doux dans la Manche. Les pluies vont certes revenir, mais elles seront beaucoup moins marquées qu'à l'automne dernier", conclut Anne Péju. Et malgré l'hiver bien entamé, aucune neige ne devrait tomber pour les dix prochains jours, selon les prévisions.