Caen. De l'huile pour lesmassages, c'est l'idéal !

"Il y a un concentré de molécules qui rend l'huile essentielle très puissante. Avec très peu d'huile, on peut faire des miracles !" commence par expliquer Mélanie Aimée, naturopathe à Caen. "On utilise souvent les huiles pour se détendre, se relaxer et se faire chouchouter. On peut faire des massages musculaires ou psychologiques. Cela permet de déconnecter le cerveau et le corps se met en veille".

Massages sportifs

Les huiles essentielles sont aussi très utilisées chez les sportifs. "Cela leur sert de récupération. Les massages servent à déloger des déchets, remettre en fonctionnement des muscles le plus rapidement possible et éliminer les toxines".

Pour les bébés ?

"Attention, il faut éviter ! Sinon il faut se rapprocher d'un professionnel certaines sages-femmes spécialisées dans les massages pour bébé. Mais le bébé n'est pas complètement formé au niveau du système nerveux et digestif. Il ne faut pas venir le perturber".