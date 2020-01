Cadeaux. 9 heures-13 heures : Tom vous offre un robot multicuiseur

Cette semaine, entre 9 heures et 13 heures, Tom vous offre votre robot multicuiseur Moulinex avec ses 150 recettes programmables, sucrées ou salées. C'est vous qui pilotez le mode de cuisson, il y en a 6 au total. Par exemple, grâce à la cuisson sous pression, vous pouvez réaliser vos plats en version "express" et suivre sur l'écran toutes les étapes pour réussir vos recettes préférées. Inutile de surveiller, la cuisson est automatique ; il y a même la possibilité de programmer vos repas pour être sûr que ce soit cuit au moment de passer à table. Le nettoyage est facilité grâce au revêtement antiadhésif de la cuve. Notez également que le bol et le couvercle intérieur sont compatibles avec votre lave-vaisselle. Pour tenter de remporter ce robot d'une valeur de 150 €, jouez par SMS en envoyant au 7 11 12 le mot-clé TOM (2 x 65 cts + coût SMS). Le but est d'écouter la radio de 9 heures à 13 heures, de noter les indices que vous entendez, puis après inscription et tirage au sort, de découvrir la ville mystère en posant votre question à l'antenne et en proposant la ville à laquelle vous pensez. Bonne chance !