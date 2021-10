Rouen. Hockey sur glace : les Dragons sereins face à Anglet

Le match

Pour la première sortie de la nouvelle recrue Cam Barker, les Jaunes et Noirs, bien rentrés dans le match mais en terminant le premier tiers à 0-0, ouvraient le score après un peu plus de sept minutes de jeu par Vincent Nesa dans le 2e acte. Un 2e tiers-temps qui sera l'unique tiers fourni en but puisque les joueurs de Fabrice Lhenry doublaient la marque par Joris Bedin puis allaient inscrire un 3e et dernier but par Bastien Maia 3-0. Malgré un tir de pénalité obtenu par les Angloy, Matija Pintaric vainqueur de son duel établit un 4e blanchissage cette saison.

La fiche

Période 1

(pas de but)

Période 2

Rouen - Vincent Nesa (Joël Caron) 7:32

Rouen - Joris Bedin (Juha Koivisto, Bastien Maia) 12:54

Rouen - Bastien Maia (Nicolas Deschamps, Florian Chakiachvili) 16:28

Période 3

(pas de but)

Prochain rendez-vous

Au classement, les Normands se retrouvent à six points d'Amiens qui a perdu contre Chamonix avant de se déplacer chez les Boxers de Bordeaux, 6e au classement, mardi 7 janvier 2020 pour le compte de la 33e journée de Synerglace Ligue Magnus.