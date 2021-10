Théâtre. Les détaché.e.s interroge la solitude, les exodes et les migrations

Ce vendredi, le WIP accueille la compagnie Le chat foin, pour son spectacle "Les détaché.e.s" Celui-ci aborde la solitude, ultime écho d'humanité. Yann Dacosta, metteur en scène, interroge sur les résonances de ces fuites en avant, exodes, déracinements et autres migrations. Il épelle les lettres de ce détachement comme autant de récits qu'il croise et entremêle. Avec une quinzaine de comédiens sur scène, il explore les pistes pour comprendre ces exils. Ce spectacle remue notre intime pour vibrer en chacun de nous et aller réveiller l'empathie de tou.te.s en rendant perceptible notre lien invisible universel.

Pratique. Vendredi 10 janvier à 19 h 30 au WIP, à Colombelles. Entrée libre, sur réservation : 02 31 35 65 94.