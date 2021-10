À huit journées de la fin de saison régulière, le Caen Basket a probablement fait le premier travail essentiel à son avenir en battant Dax le samedi 4 janvier (85-73). Les hommes de Fabrice Courcier ont en effet creusé un écart que l'on peut considérer comme rédhibitoire dans la course à la 5e place, synonyme de seconde phase d'accession. De quoi d'abord rassurer l'entraîneur normand : "Il y a quelques semaines, j'étais plus inquiet, oui. Le Top 5, c'est l'objectif minimum et on devrait y être. On a eu du mal à trouver un équilibre, mais je pense que cette fois, on l'a." Le constat peut donc sembler positif, mais Fabrice Courcier est clair : "On va devoir carburer pour rattraper notre retard, on doit maintenant se positionner pour la seconde phase."

L'enjeu est de pouvoir accueillir un huitième et un quart de finale dans une seconde phase qui s'annonce palpitante. Chez les Tourangeaux ce vendredi 10 janvier, le groupe a l'occasion d'aller chercher une première référence dans son année 2020. À lui de saisir cette possibilité pour s'affirmer encore un peu plus.