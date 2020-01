Le Havre. Reprise des collectes

En raison des blocages du centre de collecte des déchets de la Communauté urbaine du Havre (Seine-Maritime), les collectes de tri sélectif n'ont pu être réalisées sur les quartiers de Dollemard, Points-Cardinaux, Sanvic et Quartiers-suds. Il est conseillé aux habitants de laisser leurs bacs dehors afin de permettre le rattrapage progressif de la collecte et d'atteindre un retour à la normale, au plus tard le mercredi 8 janvier. Concernant les ordures ménagères, en dehors de toute nouvelle perturbation du service, la situation devrait revenir à la normale après la collecte de la ville basse le mardi 7 janvier.