Active dans l'Hexagone depuis début mai 2012, la varicelle commence à perdre en intensité.

Une seule région française demeure fortement touchée par la maladie. Il s'agit de la Basse-Normandie, avec 302 cas pour 100.000 habitants.



L'activité de la varicelle est modérée en Languedoc-Roussillon (29 cas) et en Champagne-Ardenne (28 cas), et faible dans le reste de la France.



Les médecins Sentinelles ne font état d'aucune activité particulière pour la gastro-entérite et la grippe saisonnière.