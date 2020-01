Caen. Une rencontrepublique du climat avec Grégoire Fraty

Tiré au sort parmi 150 citoyens pour participer à la convention citoyenne pour le climat, Grégoire Fraty, habitant d'Épron, organise le mardi 14 janvier une rencontre publique du climat. Elle aura lieu de 18 h 30 à 21 heures, à la salle Sainte Thérèse, 8 rue Chanoine-Vautier, derrière le Cinéma Lux à Caen et a pour but de faire remonter les propositions de terrain des citoyens et militants.