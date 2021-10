15 août : le Cross Jobourg n'a pas chômé sur le littoral bas-normand !

Dans la soirée de ce mercredi 15 août, à Cherbourg, un témoin affirmait avoir perdu de vue un nageur qui semblait en difficulté plage de la Saline. Les recherches conduites avec le concours de l’hélicoptère de service public de Maupertus, un canot de secours léger et une vedette des sapeurs-pompiers n’ont cependant rien donné. L’absence d’élément nouveau et un témoignage qui se montrait de plus en plus confus ont conduit à lever le dispositif.

A Surtainville ensuite, un nageur ne parvenant pas à retrouver les deux amis avec lesquels il se baignait a donné l’alerte. Les jeunes disparus ont finalement été retrouvés rapidement sur la plage. L’un de ces adolescents, qui avait avalé une importante quantité d’eau de mer, a été admis à l’hôpital de Cherbourg, en observation.

La journée a été aussi marquée par de nombreuses assistances :

En milieu de matinée, une vedette de plaisance en panne moteur au large de Granville a sollicité une assistance pour gagner la côte.

Un peu plus tard, un responsable de l’école de voile de Jullouville a signalé la chute à la mer au large de la Pointe de Carolles (Sud Manche) du seul occupant d’un catamaran de sport. L'infortuné a été retrouvé sain et sauf avant que les moyens de secours n’arrivent sur zone.

Dans l’après-midi, toujours dans le secteur de Granville, le poste de plage de Donville observe un catamaran de sport déssalé et dématé avec plusieurs personnes à la mer. En deux rotations, les quatre occupants du catamaran sont secourus et l’embarcation mise en sécurité.

Parallèlement, le CROSS a également été amené à gérer l’immobilisation accidentelle d’un vieux gréement dont l’ancre avait croché un câble sous-marin aux abords de Chausey mais aussi à apporter son concours à la récupération d’un voilier de 8 mètres qui avait rompu son mouillage à Urville-Nacqueville dans la nuit de dimanche à lundi dernier.

Le canot tout temps de Barfleur a dû intervenir au profit d’une embarcation dont les occupants, partis de Collignon (Tourlaville) en début d’après-midi pour une séance de pêche, se sont retrouvés totalement désorientés quand, vers 20h, il s’est agit de rentrer. S’estimant non loin de Cherbourg, ils se trouvaient en fait aux abords du phare de Gatteville. Le canot de sauvetage les a pris en charge et a mis leur navire en sécurité au port de Barfleur.

Enfin, peu avant minuit, la vedette SNSM de Grandcamp-Isigny est sortie pour porter assistance à un voilier de 7,60 m (type Sangria) en panne de moteur qui menaçait de s’échouer dans l’entrée du canal de Carentan.