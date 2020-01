Théâtre. Grammaire étrangère: la langue française décortiquée

Pascale Murtin et François Hiffler présentent à l'Arsenal de Val-de-Reuil le 6e opus de cette série théâtrale baptisée Grammaire étrangère, le vendredi 10 janvier. François Hiffler répond à nos questions et nous parle de ce spectacle imprégné d'humour, de musicalité et de poésie:

Comment est né ce projet?

"Pascale et moi, nous nous sommes rencontrés au début des années 80. Ayant respectivement pris quelques cours de danse, nous étions alors tous deux persuadés que nous allions devenir chorégraphes. Nos premières tentatives nous ont rapidement convaincus d'abandonner cette illusion et nous décidâmes un beau jour d'abandonner tout entraînement physique et de joindre la parole au geste. Peu soucieux de virtuosité, refusant les démonstrations de savoir-faire, nous avons tenté de fabriquer des spectacles avec pour matériaux des mots, des actions, des objets de tous les jours. Tels que chacun pourrait en réaliser, sans expertise particulière, pour peu qu'il prenne un peu de temps. Le nom de la compagnie " GRAND MAGASIN ", était en soi un manifeste : nous allions nous servir pour pas cher dans le vaste stock du monde et des mots."

Quel est le principe de cette série ?

"Le terrain de prédilection de GRAND MAGASIN est le langage, la parole articulée, notre langue maternelle dont nous nous plaisons à explorer les mystères et les contradictions. La langue est le sujet même du spectacle. Il s'agit de la redécouvrir comme s'il s'agissait d'une langue étrangère, en s'étonnant d'y retrouver tout ce que nous savons déjà. Grammaire étrangère propose des leçons que nous prenons avec les spectateurs, des expériences à partager. On y mêle des remarques grammaticales, illustrées par des exemples concrets issus de la littérature. C'est à la fois une exploration et une redécouverte des mots de la langue française"

Pourquoi Grammaire étrangère est-il suivi du concert "Oh désolée mio"?

"Il y 10 ans, Pascale fit une mauvaise chute de bicyclette. Au sortir du coma elle avait perdu le langage. Réapprenant à parler, à lire et à écrire elle a composé des centaines de poèmes. Tout d'abord très laconiques puis de plus en plus sophistiqués. L'ensemble relate par la pratique son réapprentissage et constitue, en chansons, une autre forme d'exploration de la langue maternelle. Il nous paraît donc évident de placer cette épopée linguistique et poétique en regard de la Leçon 6 de GRAMMAIRE ÉTRANGÈRE. Ce concert pourrait et a déjà été donné indépendamment. Pascale Murtin y chante et s'accompagne à la guitare." (10 à 20€. résa 02 32 40 70 40)

Pratique. Vendredi 10 janvier à 20 heures à l'Arsenal de Val-de-Reuil. theatredelarsenal.fr