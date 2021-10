Le général Soleimani, homme-clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient

Le puissant général Ghassem Soleimani, tué vendredi à Bagdad dans un bombardement attribué aux Etats-Unis, était l'un des personnages les plus populaires d'Iran, et considéré comme un adversaire redouté des Etats-Unis et de ses alliés.