Carpiquet. Blocage des camions à la plateforme logistique de Carrefour

Pas de démobilisation en cette nouvelle année. Cheminots, enseignants, Gilets jaunes, ils étaient une cinquantaine ce jeudi 2 janvier au matin à bloquer l'entrée et la sortie des camions de la plateforme logistique du groupe Carrefour Logidis à Carpiquet. Un nouveau blocage économique contre la réforme des retraites, deux jours après les vœux du président Emmanuel Macron. Et les manifestants semblent encore plus mobilisés : "Monsieur Macron rend hommage aux pompiers, fonctionnaires, personnels hospitaliers dans son discours alors qu'il est en train de matraquer ces catégories. On défend la retraite et toute cette société qui marche à l'envers. On n'est pas prêts à se démobiliser", explique Martine, retraitée et syndiquée CGT.

Les mobilisations continuent

Du côté des chauffeurs de camions, immobilisés par l'action, l'attente est un peu longue. "On ne peut rien faire, moi mon camion est bloqué à l'intérieur", indique l'un d'entre eux. Dès demain, une autre action devrait avoir lieu ainsi que dans les jours à venir, avant la grande mobilisation prévue le jeudi 9 janvier.