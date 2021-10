Musique. Top 10 des artistes les mieux payés de la décennie

Les dix dernières années ont été pleines de nouveautés et de retours sur scène. Sur la scène française et la scène internationale, les artistes se sont démenés pour faire danser et vibrer leur public.

Le magazine américain Forbes a récemment présenté le classement des artistes les mieux payés de la décennie. Un classement plein de surprise.

Le grand gagnant de cette course aux dollars est Dr Dre. Le rappeur, et surtout producteur américain, a décroché la timbale avec un jackpot de 950 millions de dollars. Il a notamment pu remplir son trésor de guerre grâce à sa marque de casques audio "Beats by Dre", mais aussi grâce aux royalties du film Straight Outta Comptown. Ce film était inspiré de ses débuts avec le groupe N.W.A.

Deuxième de ce classement, la popstar Taylor Swift. 825 millions de dollars au crédit de celle que le monde a découvert en 2012 avec son hit We are never getting back together.

Sur la dernière marche du podium, Queen B ! Beyonce récolte, en dix ans, 685 millions de dollars. Six albums pour elle lors des dix dernières années, dont la BO du dernier Roi Lion, film qui truste la première place du box-office 2019.

Seul groupe de ce Top10, U2, qui se classe quatrième avec pas moins de quatre tournées mondiales. Deux albums pour la bande à Bono et 675 millions de dollars.

La suite du classement :

5e : Diddy : 605 millions de dollars

6e : Elton John : 565 millions de dollars

7e : Jay-Z : 560 millions de dollars

8e : Paul McCartney : 535 millions de dollars

9e : Katy Perry : 530 millions de dollars

10e : Lady Gaga : 500 millions de dollars