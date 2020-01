Normandie. Jours fériés, vacances scolaires…Ce que 2020 réserve

Le dernier jour d'une année est toujours le moment idéal pour jeter un œil à l'agenda d'une année qui s'annonce. Que réserve 2020 aux Normands ?

En premier lieu, des vacances scolaires ! Les académies de Caen et de Rouen se situent en zone B. Voici les dates retenues en 2020 par le ministère de l'Éducation nationale :

- les vacances d'hiver débutent le samedi 15 février 2020, pour une reprise le lundi 2 mars 2020

- les vacances de printemps commencent le samedi 11 avril 2020, pour une reprise le lundi 27 avril 2020

Enfin, le coup d'envoi des vacances d'été sera, lui, donné le samedi 4 juillet 2020.

Et pour ceux qui ne sont plus à l'école ?

À noter que dans les informations complémentaires délivrées par le ministère pour l'année 2019-2020, les classes vaqueront le vendredi 22 mai et le samedi 23 mai 2020 (après le jeudi de l'Ascension).

Vous n'avez plus l'âge de profiter de vacances toutes les sept à huit semaines ? Pas de panique. Grâce aux jours fériés, 2020 réserve de belles possibilités aux salariés.

Comme tous les ans, Pâques et la Pentecôte tombent un lundi. Week-end de trois jours garanti avec le lundi 13 avril et le lundi 1er juin 2020. En mai, voilà que le 1er et le 8 sont cette année des vendredis. Chic, voilà encore deux week-ends de trois jours !

En posant le vendredi 22 mai 2020, un temps de pause de quatre jours se profile grâce à l'Ascension, jeudi 21 mai 2020. Idem si vous posez le lundi 13 juillet 2020, la Fête nationale tombant un mardi. Idéal si vous devez attendre août pour profiter des vacances ! Sur la seconde partie de l'année, l'Assomption et la Toussaint tombent en revanche les samedi 15 août et dimanche 1er novembre. L'Armistice de 1918 sera, lui, commémoré en milieu de semaine, le mercredi 11 novembre 2020.

Enfin, Noël et le Jour de l'an en 2020 seront fêtés le vendredi 25 décembre et le vendredi 1er janvier, offrant à nouveau là trois jolis jours de pause.