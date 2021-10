Normandie. Pollution : deux départements en vigilance orange

C'est l'un des effets du soleil et de la baisse brutale des températures. Le mardi 31 décembre, Atmo Normandie a placé en vigilance orange l'Eure et la Seine-Maritime, à cause d'une qualité de l'air dégradée. En l'occurrence, ce sont les particules en suspension de types PM10 et PM2,5 qui sont trop nombreuses et peuvent gêner les personnes sensibles.

Les autorités recommandent pour ces publics de limiter la durée des sorties et les efforts physiques.