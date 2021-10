Bayeux. Dernier jour pour la tapisserie Game of Thrones

Arrivée tout droit d'Irlande, la tapisserie Game of Thrones qui relate les aventures des familles Stark, Lannister ou encore Baratheon, ne sera bientôt plus visible à Bayeux. Il est temps pour les curieux ou les passionnés de (re)voir cette broderie longue de 87 mètres à l'hôtel du Doyen, et à quelques pas de celle qui l'a inspirée, exposée jusqu'au mardi 31 décembre, à 18 heures.

Cette œuvre insolite est habituellement exposée à l'Uster Museum de Belfast, elle a nécessité 1 500 heures de travail.