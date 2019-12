Manche. Prudence aux gelées blanches

Le département de la Manche appelle à la prudence sur les routes ce dimanche 29 décembre 2019 concernant la journée d'aujourd'hui et du lundi 30 décembre. Selon leurs prévisions "Les températures descendront entre -2 et 1 degré dans les terres. Des gelées blanches et du brouillard apparaîtront localement dans les zones basses et humides."