Tendance Ouest arrive à Rouen!

En septembre 2009, Tendance Ouest, la première radio indépendante de Normandie, implantait avec succès un hebdomadaire diffusé gratuitement sur Caen.

Le jeudi 17 mars 2011, Tendance Ouest lancera un deuxième journal d'informations locales sur Rouen et son agglomération.

Tendance Ouest Rouen sera réalisé selon le même concept que Tendance Ouest Caen. Ce nouveau tabloïd de 24 à 32 pages couleurs offrira aux Rouennais une information de proximité précise, concise et pratique.

Généraliste, Tendance Ouest Rouen traitera de l'actualité politique, économique, sportive, sociale et culturelle.

Installé au coeur de la capitale haut-normande, Tendance Ouest Rouen emploiera sept personnes dont trois journalistes professionnels s'appuyant sur un réseau de correspondants.

Tendance Ouest Rouen sera imprimé chaque semaine à 45 000 exemplaires et diffusé par un réseau de plus de 400 petits commerces et services de proximité.

La diffusion sera renforcée par une distribution directe auprès de la population, effectuée par des crieurs dans les lieux publics du centre-ville et les gares.

Plus d'informations prochainement sur TendanceOuest.com