Caen. Le défi solidaire de Carinne, de Koh Lanta

Après la télé, la solidarité. À 46 ans, Carinne Fossey, coiffeuse à Caen, se lance un nouveau défi sportif. L'ancienne candidate de Koh Lanta s'envolera le jeudi 23 janvier direction l'Islande, aux côtés de Jade, de la dernière saison de Pékin Express.

Prévenir

le cancer du sein

Les deux femmes se sont liées d'amitié sur les réseaux sociaux. "J'ai l'impression de me revoir à son âge", raconte la Caennaise, qui fera équipe avec l'étudiante de 21 ans pour le raid de Défi d'Elles, au profit de Keep a Breast, fondation de lutte contre le cancer du sein. "C'est une cause qui me tient à cœur. Mes tantes et ma grand-mère paternelles ont toutes eu un cancer, je pratique l'autopalpation depuis très jeune", confie Carinne. Une cagnotte est ouverte sur Internet pour aider le duo à récolter un maximum de fonds. Le raid consiste à parcourir 10 km en ski de fond, 15 km de trek et 8 km de course sur 500 m de dénivelé. Le tout… par zéro à -10 degrés Celsius ! "Un deuxième challenge pour moi qui suis hyper frileuse !", note la sportive, qui s'entraîne avec un coach. Car, même si tous les binômes courent pour la même cause, la concurrence sera rude en Islande : "Nous affronterons un autre duo de Koh Lanta, Candice et la Manchoise Clémence qui a gagné deux fois, ou la nageuse Laure Manaudou !".