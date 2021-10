Saint-Etienne-du-Rouvray. Un nouveau campus pour le Centre d'enseignement supérieur

C'est une année signe de changement pour le Cesi, le Centre d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Installé jusqu'à présent dans le parc d'activités technologiques de la Vatine à Mont-Saint-Aignan, il déménage dès le jeudi 2 janvier au campus du Madrillet à Saint-Étienne-du-Rouvray.

Un campus moderne

De nouvelles habitudes à prendre pour les 1 400 étudiants et apprentis qui bénéficieront de locaux plus grands et plus modernes. Au total, ce nouveau campus, dont la première pierre a été posée en septembre 2018, s'étend sur 10 000 m2 et a pour ambition de "favoriser les échanges entre les apprenants". Il s'agit aussi de bénéficier de nouveaux échanges avec les autres acteurs de l'enseignement supérieur installés dans ce Campus sciences & ingénieurs au Madrillet. L'Esigelec et l'Insa de Rouen sont notamment déjà présents sur place.