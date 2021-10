Lancement du parfum Fame de Lady Gaga

Mercedes-Benz Fashion Festival Sydney

Du 21 au 25 août

Sydney (Australie)



La spécificité du Fashion Festival de Sydney est que le grand public à accès aux collections des grands couturiers. Certains designers star de l'île répondront présent, comme Alice McCall, Lisa Ho et Jayson Brunsdon, pendant que les coiffeurs de chez Redken proposeront des ateliers aux visiteurs.

mbffsydney.com.au



Sortie du parfum Fame de Lady Gaga

Août au Japon, début septembre dans le reste du monde



Après la présentation en avant-première de son premier parfum Fame dans le quartier Harajuku de Tokyo, Lady Gaga sortira son parfum à travers le monde début septembre. Deux déclinaisons de sa fragrance seront commercialisées : une version "abordable" dans un petit flacon à 30$ et l'autre plus imposante, vendue sous le nom de "Le Masterpiece" qui coûtera plus de 70$.

littlemonsters.com



10e Fragranze Perfume Fair

Du 14 au 16 septembre

Florence (Italie)



C'est le seul salon du genre en Europe dédié au monde du parfum, il va du désodorisant d'intérieur aux soins pour le corps. Il se tient chaque année à Florence (Italie). L'édition 2011 a présenté 194 marques internationales et a montré l'intérêt que ce salon suscite avec plus de 2.000 visiteurs, soit 12% de plus que l'année précédente.

pittimmagine.com/it/corporate/fairs/fragranze.html



New York Fashion Week

Du 6 au 13 septembre

New York, États-Unis



La Grosse pomme inaugure les fashion weeks femme des grandes capitales de la mode. De grands noms tels que Michael Kors, Alexander Wang et Calvin Klein y présenteront leurs collections de printemps 2013.

mbfashionweek.com/home



London Fashion Week

Du 14 au 18 septembre

Londres, Royaume-Uni



Des talents tels que Mary Katrantzou et Louise Gray seront aux côtés des grands noms de la mode britannique, Paul Smith ou Burberry Prorsum, pour les défilés londoniens du printemps 2013.

londonfashionweek.co.uk



Milan Fashion Week

Du 19 au 25 septembre

Milan, Italie



Les plus grands créateurs italiens, tels que Dolce & Gabbana, Armani et Prada présenteront leurs collections du printemps 2013 à la fashion week milanaise.

cameramoda.it/en/fashion-show/101_Milano_Moda_Donna



Paris Fashion Week

Du 25 septembre au 3 octobre

Paris, France



La reine des fashion weeks conclura ensuite la saison des défilés de prêt-à-porter avec les plus grands noms de la mode, tels Chanel, Yves Saint Laurent et Lanvin.

modeaparis.com