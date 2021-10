L'agenda musical international du mois d'août 2012

Summer Sonic

Du 18 au 19 août

Tokyo et Osaka (Japon)

Les poids lourds Rihanna, Green Day et New Order partagent l'affiche de ce festival avec Calvin Harris, Sigur Ros, Franz Ferdinand, Tears for Fears, Crystal Castles, SUBTRKT, Garbage, The Cardigans, Ke$ha et Jamiroquai.

www.summersonic.com/2012



Festivals de Reading et de Leeds

Du 24 au 26 août

Reading et Leeds (Royaume-Uni)



Ces deux festivals, qui se déroulent en parallèle près de deux villes anglaises, offrent la même programmation (notamment les Foo Fighters, The Cure, Kasabian, Justice, et Florence + The Machine). Le site de Reading peut accueillir environ 80.000 personnes, et celui de Leeds environ 70.000. Le tarif des billets démarre à 197,50£ (245€).

www.readingfestival.com

www.leedsfestival.com



Rock en Seine

Du 24 au 26 août

Saint-Cloud (France)



Rock en Seine est un festival de rock organisé chaque année dans le parc de Saint-Cloud, aux portes de Paris. Au programme : Foster the People, Green Day, Noah Gallagher's High Flying Birds, The Black Keys et Placebo. Pass trois jours : 109€.

rockenseine.com/fr



Bestival

Du 6 au 9 septembre

Île de Wight (Royaume-Uni)



Lancé en 2004, Bestival est réputé pour sa programmation musicale alternative et son esprit indépendant. Au programme cette année, Stevie Wonder, New Order, The xx, Justice, Sigur Ros, Friendly Fires, Hot Chip, Frank Ocean et Major Lazer. Le pass quatre jours est vendu 180£ (225€).

2012.bestival.net



Bonn Beethovenfest

Du 7 septembre au 7 octobre

Bonn (Allemagne)



Ce rendez-vous annuel en l'honneur de Beethoven est organisé dans la ville natale du célèbre compositeur. Cette année, il accueillera Daniel Harding à la tête du Filarmonica della Scala et Christine Schäfer y interprétera des titres de Strauss. Prix variables selon les concerts.

beethovenfest.de