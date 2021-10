Justice. Six mois avec sursis après des menaces de mort

Un convoyeur de fonds a été condamné samedi 21 décembre à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Rouen en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Âgé de 56 ans, l'homme, qui devait répondre du chef de "menaces de mort réitérées", s'est aussi vu imposer une mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins, ainsi que l'interdiction de paraître dans les locaux de la société qui l'employait et de porter une arme. À la fin de la tournée qu'il effectuait avec des collègues la veille, l'homme avait été interpellé par la Brigade de recherche et d'intervention à la suite d'éléments fournis par son employeur. L'enquête a été menée par la police judiciaire de Rouen. Les causes de ce comportement n'ont pas été explicitées mais, selon le parquet de Rouen, "aucun élément de radicalisation n'apparaît en l'état".