Ouistreham. Procès en appel du maire Romain Bail : décision renvoyée

La cour d'appel de Caen, qui devait se prononcer ce vendredi 27 décembre dans l'affaire pour faux et usage de faux dans laquelle est poursuivi le maire de Ouistreham, a reporté sa décision au lundi 27 janvier 2020. Romain Bail est soupçonné d'avoir produit une fausse promesse de dons pour le financement du centre d'interprétation franco-britannique, en projet sur sa commune. Au procès, en octobre dernier, l'avocat général avait requis un an de prison avec sursis et 5 000 € d'amende, comme en première instance.