Alençon. Le réveillon de Noël… en prison

David Coupry, un Alençonnais de 38 ans fêtait son anniversaire le samedi 21 décembre. Le lendemain, il rencontre une de ses connaissances et les deux comparses décident de fêter ça, à coups de vodka, avant que notre homme ne retourne dans sa famille.

À son retour chez son amie, il retrouve son acolyte de vodka en train de cuver, endormi dans un lit. Pour le faire partir, il lui assène des coups de poing et de pieds. La police a dû intervenir dimanche 22 décembre vers 22h15, rue du Cygne. La victime des coups ne se souvient plus de rien. Il n'a même pas porté plainte et n'est pas venu au tribunal. Présenté en comparution immédiate mardi après-midi 24 décembre devant le tribunal correctionnel d'Alençon, l'agresseur, 19 mentions à son casier judiciaire essentiellement pour de l'alcoolémie au volant, a été condamné à neuf mois de prison, dont quatre mois ferme avec mandat de dépôt. David Coupry passera le réveillon de Noël derrière les barreaux. Il est également condamné à cinq autres mois de prison, mais avec sursis et avec mise à l'épreuve. Il a notamment interdiction de fréquenter les débits de boissons. Et aussi l'obligation de soigner ses addictions à l'alcool et aux stupéfiants.