Caen. Tempête de 1999 : des habitants se souviennent

Dans la nuit du 25 au 26 décembre 1999, il y a tout juste vingt ans, la tempête Lothar a frappé la France, dont la Normandie, et notamment le Calvados. Saint-Pierre-sur-Dives (nouvellement nommée Saint-Pierre-en-Auge) a été ravagée à environ 80 %. Caen a également subi de nombreux dégâts, notamment les toitures de pavillon ainsi que le réseau électrique, qui a privé de nombreux foyers.

Un Caennais revenait de chez sa famille à Sées ce soir-là, au lendemain de Noël. "Tous les poteaux électriques ont été arrachés. Je suis resté un quart d'heure dans ma voiture car des branches bloquaient la route sur 600 mètres", se souvient Jean-Marc Giret. C'était l'apocalypse."

Une soirée de terreur qu'a également vécue Béatrice Fortin, pompier à la caserne de la Folie-Couvrechef à Caen. À son domicile ce soir-là, son expérience professionnelle lui a sans doute sauvé la vie. "J'ai été réveillée par un énorme bruit, comme si un camion entrait dans ma maison en ossature bois, raconte-t-elle, j'ai évacué tout le monde de l'étage pour nous réunir tous dans la même pièce.

Deux semaines

à la caserne

Il n'y avait plus de lumière, plus de téléphone, plus de radio. Quand on a vu les arbres à l'horizontal, on s'est dit que quelque chose de grave se passait." Après avoir mis sa famille à l'abri, elle a été réquisitionnée d'urgence à la caserne. "Je suis restée presque deux semaines sur place, sans pouvoir rentrer chez moi".

Le 26 décembre 1999, le vent avait soufflé à plus de 180 km/h.