Évreux. Basket : l'ALM s'impose au bout du bout du suspense

Le match

Quel match et quel suspense ! Un match tendu du début à la fin où les deux équipes se seront tenues quasiment toute la rencontre à moins de cinq points d'écart. Un match qui aura eu besoin de deux prolongations et d'un Jerrold Brooks des grands soirs pour finalement faire pencher la balance coté ebroïcien et un beau cadeau de Noël pour les supporters du club de l'Eure.

⌚️ Fin du match et VICTOIRE DE L'ALM !!!!!

🔥 Grâce notamment à un Jerrold Brooks tentaculaire dans le money-time, Evreux l'emporte après deux prolongations...

Un match fou tout simplement !

🏀 #SQBBALM pic.twitter.com/BgJc6FYp8R — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) December 23, 2019

La fiche

Brooks : 29 points, Kayembe : 21 points, Tortosa : 15 points, Zamora : 11 points, Paschal et Rigot : 10 points, Wallez : 6 points, Sidibe : 2 points.

Prochain rendez-vous

Toujours en 14e position, les joueurs de l'ALM Évreux se déplaceront à Denain, vendredi 27 décembre 2019, pour le compte de la 13e journée de Pro B.