Saint-Etienne-du-Rouvray. Lidl installe son nouveau concept de magasin

L'ancien Leader price à Saint-Etienne-du-Rouvray a été repris par l'enseigne Lidl, qui a installé en lieu et place son nouveau concept. Il propose plus d'espaces entre les rayonnages, une façade vitrée pour gagner en luminosité et dispose d'un point chaud avec du pain et des viennoiseries cuites sur place. L'enseigne propose des produits issus à 90 % de marques de distributeur et dont 72 % sont fabriqués en France. Le supermarché est accessible en transports en commun, par la T4 ou le métro, et possède également un parking de 79 places pour les clients.