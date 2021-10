Haut-Cailly. Eau impropre à la consommation

L'Agence régionale de santé de Normandie fait savoir que le syndicat d'eau potable des trois sources Cailly, Varenne et Béthune secteur Haut-Cailly, regroupant huit communes en totalité et deux communes en partie (soit environ 4 400 habitants en Seine-Maritime), distribue une eau colorée ou trouble en raison des fortes précipitations. Il s'agit de particules d'argiles et de limons, très rapidement entraînées dans les nappes souterraines par les pluies très importantes, responsables de l'érosion des terres. La population est invitée à ne pas consommer l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre.