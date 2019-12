Rouen. Toujours pas de victoire pour les Dragons face aux Scorpions

Le match

Si l'équipe des Scorpions de Mulhouse était la seule avant le match que les Dragons n'ont jamais battu cette saison, ils le resteront encore un peu. En effet, les Rouennais rentraient bien dans ce match, mais leur bête noire parvenait à ouvrir la marque et à prendre deux buts d'avance dès la 7e et 8e minute de jeu par des buts inscrits par Rolands Vigners et Ivan Esipov pour les deux seuls buts de ce premier tiers. Les Jaunes et Noirs allaient ensuite être récompensés de leurs efforts dans la 2e partie du match en revenant à égalité tout d'abord par Anthony Guttig puis en supériorité numérique par Loïc Lampérier 2-2. Les joueurs de Fabrice Lhenry allaient ensuite voir le ciel s'éclaircir dès le début du 3e tiers en prenant la tête grâce à un but de Joël Caron mais les locaux revenaient à la 9e minute par Josh Bowes 3-3. Inséparables, les deux équipes se rendaient en prolongations et à ce petit jeu, c'étaient les Scorpions qui prenaient les deux points de la victoire par Hubert Genest.

La fiche

Mulhouse - Rolands Vigners (Milan Jurik, Arturs Sevcenko) 7:17

Mulhouse - Ivan Esipov (Josh Bowes, Connor Wilson) 8:38

Rouen - Anthony Guttig (Bastien Maia, Mathieu Roy) 15:56

Rouen - Loïc Lamperier (en supériorité numérique) (Joël Caron, Chad Langlais) 18:08

Rouen - Joël Caron (en supériorité numérique) (Chad Langlais, Nicolas Deschamps) 3:49

Mulhouse - Josh Bowes (sans assists) 9:11

Mulhouse - Hubert Genest (Rolands Vigners, Tommy Besinger) 2:18

Prochain rendez-vous

Toujours 4e au classement mais un peu plus distancés à cause des victoires de Grenoble, Amiens et Angers, les Dragons de Rouen recevront la lanterne rouge, Briançon, samedi 28 décembre 2019 sur l'Ile Lacroix.