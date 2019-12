Le Havre. L'exposition de Noël, un rendez-vous à ne pas manquer

Depuis le 1er décembre, petits et grands se pressent pour l'admirer. Chaque année, entre 80 000 et 100 000 personnes visitent l'exposition de Noël du Havre, qui est présente dans le hall de l'Hôtel de ville et sous les arcades. Une expo sur plus de 1 000 m2, animée par une centaine de personnages, de peluches racontant une histoire, un conte de Noël qui change tous les ans, comme la scénographie. Il y a Bella, un petit oiseau, capitaine Moofle, ou encore Tornade, le renne. Cette réalisation a été entièrement conçue par les services municipaux : plus de 150 agents travaillent à sa conception chaque année, dans divers corps de métier. Une production remarquable que félicite Emmanuel, venu avec sa femme, Laurence, et sa petite-fille, Lina. "Les mécanismes, le décor, les idées, tout ce qu'ils fabriquent, c'est bien et beau. Ils innovent chaque année. C'est pour ça que l'on revient." Pour rien au monde, Mélanie ne manquerait ce rendez-vous. Cette mère de famille a fait le déplacement avec sa fille et son fils, mais également avec sa sœur ainsi qu'avec une amie et ses enfants. Jade, 8 ans, "aime bien découvrir des histoires sur le thème de Noël, alors que le 24 décembre approche". L'expo de Noël est visible gratuitement jusqu'au dimanche 5 janvier.