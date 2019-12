Rouen. Un nouvel avenir pour trois maisons d'écrivains dans la Métropole

Pierre Corneille et Gustave Flaubert. Deux personnalités littéraires célèbres et qui ont grandi dans l'agglomération rouennaise. "Il faut aujourd'hui faire un important effort de médiation sur ces personnes", explique Sylvain Amic, directeur de la Réunion des musées métropolitains (RMM), regroupant huit équipements depuis 2016. Fort de ce constat, le dernier conseil métropolitain de l'année 2019 a acté l'intérêt métropolitain de trois maisons d'écrivains : le musée Flaubert et d'Histoire de la médecine (où est né Gustave Flaubert), la maison natale de Pierre Corneille à Rouen et le Pavillon Flaubert à Canteleu.

Création d'un poste

Ces lieux rejoindront dans le courant de l'année 2020 la RMM : "Des établissements de cette taille n'ont pas la capacité d'assumer ce qu'on attend d'un musée avec la conservation des collections, l'ouverture au plus grand nombre ou la stratégie numérique". Surtout, les trois maisons d'écrivains dépendent de tutelles différentes : le CHU et le Département pour le musée Flaubert et la Ville pour les deux autres. "En les fédérant, nous allons créer un poste de conservateur chargé du patrimoine littéraire, qui a reçu une formation adaptée, pour proposer un projet scientifique que l'on mettra en œuvre", détaille Sylvain Amic. Le directeur de la RMM rappelle que la "dimension littéraire" est déjà très "présente" dans les projets portés au sein des autres musées métropolitains. En 2021, 200 ans après la mort de Gustave Flaubert, une grande exposition Salammbô sera organisée, basée sur le roman de l'auteur rouennais.