Orne. Un très beau livre sur les artisans

Patrice Olivier est Ornais. Il vient de publier le livre Artisans de l'Orne, qui met à l'honneur des professionnels, en noir et blanc.

Ce livre de 170 pages de photos accompagnées de textes présente 56 artisans de l'Orne, du Theil-sur-Huisne à Flers, d'Alençon à L'Aigle, de Domfront à Argentan, chacun dans son univers : pendulier, savonnier, lunetier, briquetier, fleuriste, chocolatier, vannier, et autre barbier… "Des gestes et des passions" est le sous-titre de cet ouvrage qui valorise ces métiers d'hier, terriblement d'actualité, vécus au quotidien par ces hommes et ces femmes, que Patrice Olivier met en valeur et immortalise.

Dans le monde de la photo, Patrice Olivier s'était fait remarquer en 2002 avec ses travaux de macrophotographie sur les fourmis des bois. Il est aussi cofondateur de Terra Incognita et il a publié 11 ouvrages sur les peuples et villages du monde. En 2018, il a publié Le cabas normand, à la rencontre des producteurs en circuit court.

Artisans de l'Orne, aux éditions La Normandie en noir & blanc. 20 € dans toutes les librairies et grandes surfaces de la région. Ce livre a également été décliné en deux expositions.