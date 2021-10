Rouen. Le RMB n'a pas fait le poids à Blois

Le match

Pourtant vainqueurs pour la première fois à l'extérieur à Aix-Maurienne lors de la dernière journée, les joueurs du Rouen Métropole Basket n'auront pas réussi à faire la passe de deux. Bien partis en finissant devant à la fin du premier quart-temps (21-18), les Rouennais allaient ensuite subir la réussite de leur adversaire qui menait au score au moment de rentrer au vestiaire (41-33). Les locaux allaient ensuite faire la différence dans le troisième acte en prenant jusqu'à 20 points d'avance (78-58). Les joueurs d'Alexandre Ménard allaient ensuite tout donner dans les dernière minutes du match et allaient parvenir à réduire la marque sans réussir toutefois à s'imposer.

📊Les statistiques du match📊



💪 Énorme premier match pour @Diopidiop sous les couleurs du RMB : 20 pts (4/8 à 3pts) 7 Rbds, 3 passes & 22 d'éval.

🔥 @Drespight11 termine avec 20 pts aussi après son coup de chaud dans le dernier quart-temps

La fiche

Ceci-Diop et Spight: 20 points, Injai: 11 points, Bosjnak et Mekdad: 8 points, Cazenobe: 6 points, Diggs et Nwogbo: 4 points, Bassoumba: 2 points.

Prochain rendez-vous

8e au classement, les joueurs d'Alexandre Ménard recevront au Kindarena de Rouen l'équipe de Saint-Chamond, lundi 23 décembre 2019.