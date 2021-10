Le Havre. Football (Ligue 2) : le HAC termine l'année sur une fausse note

Le match

Ça ne pouvait pourtant pas mieux commencer. On jouait depuis à peine six minutes quand Kadewere profita d'une grossière erreur de Dequaire pour inscrire son 17e but de la saison (1-0, 6e). Quelques secondes plus tôt, le défenseur camblysien s'était déjà "troué", mais Kadewere avait croisé un peu trop sa frappe. Hélas, la suite n'était pas du tout du même acabit. Les deux équipes accumulaient les approximations et le match devenait franchement soporifique.

Chambly parvenait tout de même à se montrer menaçant. Après une perte de balle de Ben Mohamed, Mamilonne, l'ancien joueur de QRM, trouvait le petit filet extérieur (25e). D'une frappe lourde, Derrien obligeait ensuite Gorgelin à boxer le cuir (33e). Un coup franc concédé par Fontaine pour une faute sur Beaulieu offrait une nouvelle opportunité aux visiteurs, mais la tentative de David, déviée par le mur, passait de peu à côté (45e). Cette égalisation qui pendait au nez des Havrais finit par arriver à l'ultime seconde de la première période. Un but de Padovani consécutif à un corner de David (1-1, 45e+2).

Au bout de l'ennui

Tout était donc à refaire. Transparent, Ben Mohamed cédait sa place à la pause à Dzabana. Mais le HAC n'y était toujours pas. Incapable de poser son jeu, de mettre du rythme et surtout de se créer un semblant d'occasion, en dehors d'une frappe trop croisée de Dzabana (55e). Il ne se passait rien. Absolument rien. Comme trop souvent, les Ciel et Marine se montraient impuissants à contourner un bloc très bas.

C'est donc sur un triste match nul que le HAC tournait le dos à ce dernier rendez-vous de l'année, le dernier, aussi, de la phase aller. A mi-saison, les Havrais occupent la 7e place avec 29 points au compteur. Insuffisant.

Les buts

5e : Dequaire manque complètement sa passe en retrait à Pontdemé. A l'affût, Kadewere en profite pour récupérer le ballon, éliminer le gardien et marquer dans le but vide.

HAC - Chambly : 1-0

45e+2 : A la suite d'un corner de David, Padovani décoche une frappe à ras de terre qui surprend Gorgelin, battu sur sa gauche.

HAC - Chambly : 1-1

La fiche

Arbitre : M. Palhies. Spectateurs : 7 156

Buts HAC : Kadewere (6e) ; Chambly : Padovani (45e+2)

Avertissements HAC : Bonnet (30e), Fontaine (32e), Dzabana (67e) ; Chambly : David (24e), Crillon (87e), Popelard (90e+1)

HAC : Gorgelin - Bese, Ersoy, Camara, Meras - Fontaine, Gueye, Ben Mohamed (Dzabana, 46e), Bonnet (cap) - Dina Ebimbe (Abdelli, 82e), Kadewere. Ent : Paul Le Guen

CHAMBLY : Pontdemé - Padovani, Jaques (cap.), Dequaire, Gonzalez, Crillon – David (Popelard, 84e), Beaulien (Flochon, 89e), Derrien, Delos (L. Doucouré, 72e) - Mamilonne. Ent : Bruno Luzi