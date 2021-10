Le Havre. Dernier conseil communautaire de l'année

Le jeudi 19 décembre, les élus de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole étaient réunis, sous la présidence de Jean-Baptiste Gastinne, pour le dernier conseil communautaire de l'année. Parmi les délibérations, on peut retenir la présentation du budget primitif, la création d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, ou encore une subvention à l'association Atmo Normandie pour améliorer l'information sur la pollution de l'air.

Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD)

Depuis la création de Le Havre Seine Métropole, en octobre 2018, la communauté urbaine exerce la compétence de l'animation et de la coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance. La création d'un CISPD est donc obligatoire, sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée. Le CISPD ainsi créé a pour mission d'assurer appui et ingénierie au profit des communes, dans le respect des prérogatives des maires. Comme par exemple :

- réaliser un état des lieux du territoire en vue d'alimenter un observatoire,

- animer des groupes de travail pour diffuser les bonnes pratiques.

Subvention à l'association Atmo Normandie pour améliorer l'information sur la pollution de l'air.

Le Havre Seine Métropole a accordé une subvention exceptionnelle de 50 000 € pour contribuer au programme de réponse aux situations d'urgence en cas de pollution de l'air d'Atmo Normandie, dont est membre la communauté urbaine. À la suite de l'incendie de Lubrizol à Rouen, fin septembre, l'association a souhaité s'équiper de matériel pour réagir plus efficacement en cas de pollution accidentelle. De plus, l'association souhaite se doter d'une plate-forme de modélisation rapide Simpac Aria, dans le but de fournir rapidement des informations sur la dispersion d'un panache polluant avec une évaluation anticipée des zones impactées.