Rouen. Quentin Ratieuville, maître de l'ambiance et de l'autodérision

Les applaudissements sont presque aussi nourris que pour la tête d'affiche. Quentin Ratieuville déclenche même des standing ovations. Pourtant, il ne se produit qu'en première partie, avec un sketch qu'il est fier "d'écrire tout seul". À tout juste 17 ans, le jeune homme originaire de Saint-Aubin-Celloville a vécu une année faste, enchaînant les levers de rideaux pour des humoristes comme Waly Dia, Élodie Poux ou Guillermo Guiz.

L'humour en toutes

circonstances

Au premier abord, rien ne le prédisposait à la lumière des projecteurs. "J'ai le syndrome de Marfan combiné au syndrome de Loeys-Dietz", précise l'artiste. Deux affections qui touchent notamment ses tissus, dont le cœur, et sa vision. "J'ai pas 18 ans et j'ai déjà été opéré 21 fois, j'ai peut-être un record de France", se demande-t-il en riant. Cette autodérision à toute épreuve qui lui permet "de rester toujours debout", il l'a toujours eue : "Même avec mon père, quasiment mort en réanimation, on se marrait !"

Soutenu par son "maître Jedi" Waly Dia, "le Padawan" Quentin s'est donc mis à écrire un premier sketch drôle, où son handicap occupe toute la lumière, sans colère ni apitoiement. La scène, au contraire, lui permet de faire passer des messages avec humour sur "le prix du matériel orthopédique" ou les rues pavées du centre-ville : "C'est beau, mais c'est chiant en fauteuil !" Son premier spectacle complet ? "Il devra faire réfléchir sur le handicap, mais surtout faire rire et ne pas ressembler à ce qu'on voit déjà ailleurs."