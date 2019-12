Football. Une victoire au HAC pour Noël ?

Si les fêtes de fin d'année sont synonymes de réunions de famille, autour de la table, les joueurs du HAC pourront évoquer, avec leurs proches, leur début de saison. D'ici le mardi 24 décembre, 19 journées de ligue 2 se seront écoulées, avec, on l'espère pour les Hacmen, un succès face à Chambly pour clôturer cette année 2019. Ces deux équipes s'affrontent, le vendredi 20 décembre, dès 20 heures au stade Océane, à l'occasion de la 19e journée de championnat, pour la dernière rencontre de la phase aller.

En cas de succès face au 15e, le Havre, actuellement 6e, pourrait réintégrer le top 5. Pour l'entraîneur Paul Le Guen, "Le bilan de notre première partie de saison va dépendre en partie de la façon dont va se dérouler ce match. Faisons en sorte d'être au maximum de nos possibilités." Pour le capitaine Alexandre Bonnet, "On aurait pu mieux faire jusqu'à maintenant. On a connu un trou d'air trop important entre début septembre et mi-novembre pour être à la lutte avec les équipes de tête. Le match contre Chambly est donc important pour bien démarrer 2020, avec quelques certitudes et des manques que l'on gomme petit à petit."

De nombreuses animations avant le match

Un village de Noël avec des animations va prendre place avant le match HAC - Chambly, aux abords du stade Océane. Au menu, dès 18h30 et jusqu'au coup d'envoi de la rencontre, la chorale Do Ré Mi Famille, qui va jouer de célèbres chants, comme Oh happy day, Oh when the Saints ou encore Vive le vent. La Fanfare KoolCast Brass Gang, de son côté, vous fera également découvrir son répertoire, qui s'inspire autant des tendances disco/funky actuelles que des musiques du monde, réarrangées sauce jazz-funk. Les joies de la glisse seront également au rendez-vous : les petits et les plus grands pourront s'amuser, gratuitement, sur une patinoire éphémère installée près du stade Océane.