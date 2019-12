Seine-Maritime. Un accident fait trois blessés dont un grave près de Fécamp

Trois voitures se sont percutées à Annouville-Vilmesnil, près de Fécamp, sur la D 11, ce jeudi 19 décembre, vers 16h15.

Une femme, incarcérée dans son véhicule, a été grièvement blessée et évacuée médicalisée par le SMUR avec l'hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile, vers l'hôpital Jacques-Monod de Montivilliers. Deux autres victimes, un homme et une femme, ont été plus légèrement touchées. Elles ont été transportées par les pompiers vers le même hôpital.

À 17h30, l'intervention était toujours en cours et la circulation très perturbée dans le secteur.