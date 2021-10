Rouen. Déjà ivres, ils agressent le barman qui refuse de les servir

Les faits se sont produits un peu avant 2 heures du matin, dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 décembre, alors que le gérant du bar était en pleine fermeture. C'est à ce moment qu'un groupe d'individus s'est présenté dans l'établissement de la rue des Vergetiers, à Rouen. Visiblement déjà éméchés à ce stade de la soirée, ils ont insisté pour se faire servir, malgré plusieurs refus du barman.

La victime parvient à les faire fuir

L'un des individus a soudainement ceinturé le tenancier pendant qu'un autre lui donnait des coups de poing et de pied, selon son témoignage recueilli plus tard par la police. L'homme a finalement réussi à se dégager pour attraper une bombe lacrymogène et faire fuir ses agresseurs. Après avoir été avertis, des équipages de police sont arrivés dans le quartier et ont repéré un groupe de quatre personnes manifestement ivres.

Le responsable des coups est ainsi interpellé, après avoir été reconnu par la victime. Âgé de 27 ans et originaire de Montigny, il a été placé en cellule de dégrisement, puis en garde à vue pour des violences volontaires en réunion et en état d'ivresse.

Ses trois comparses ont, eux aussi, été placés en cellule de dégrisement.