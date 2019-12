Le Havre. Le pire cadeau de Noël

Certains vont les déballer le mardi 24 décembre, d'autres le lendemain. On a hâte d'ouvrir les cadeaux. Mais, ils ne vont pas tous nous satisfaire. Quel est le pire cadeau que vous ayez reçu à Noël ? C'est la question que nous avons posée dans les rues du Havre. Pour commencer notre enquête, nous avons rencontré deux jeunes. "Un jour, au pied du sapin, il y avait un t-shirt pas à ma taille avec un motif que je n'aimais pas. Par politesse, je l'ai accepté et j'ai fait comme si je l'appréciais." Pour l'adolescente à ses côtés, la mauvaise surprise a été, un jour, de recevoir des livres. "C'était pour me donner le goût de la lecture, mais cela n'a pas fonctionné car je n'aime pas lire." Nous avons aussi discuté avec un commerçant ambulant. "Je me souviens avoir obtenu un pull de Noël très moche. Mais, je le garde pour l'hiver. On peut le cacher sous le manteau quand on fait les marchés."