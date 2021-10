Caen. Star Wars : premiers avis mitigés

La saga Star Wars, c'est terminé ! Le dernier épisode L'ascension de Skywalker est sorti ce mercredi 18 décembre dans les salles de cinéma françaises. Il est la conclusion de trois trilogies, neuf épisodes et 44 ans d'histoire de science-fiction reconnus dans le monde entier. Obi-wan Kenobi, Luke et Anakin Skywalker, Dark Vador mais aussi RD-2D, Palpatine et Chewbacca ont marqué les esprits, de génération en génération.

Vu a #Caen devant le cinéma Pathé, deux fans inconditionnels de la saga Star Wars jouent les Jedi. JOUR J de la sortie du dernier épisode #cinema #saga #StarWars9 pic.twitter.com/QO7G34LfLK — Léa Quinio (@Lea_Quinio) December 18, 2019

"Une fin pas très surprenante"

Rassurez-vous, nous n'allons pas spoiler l'épisode 9 de la célèbre saga ! Quelques cinéphiles se sont exprimés en sortie de séance. Elven, est venu avec son papa dans un cinéma caennais. "Je les ai tous vus, j'ai trouvé ça génial ! sourit-il, plein d'enthousiasme. Ça explose de partout, j'adore !". Son père, lui, a plutôt tendance à mesurer ses émotions. "Je trouve qu'en un épisode, ils répondent à tout très rapidement, regrette Jérôme. Il aurait peut-être fallu un autre Star Wars plutôt que de bâcler les choses." Le manque de surprise revient souvent dans les premières impressions.

Comme on dit, "toutes les bonnes choses ont une fin". Edouard reconnaît tout de même le professionnalisme des producteurs. "Ça boucle la boucle, c'est du grand spectacle et ils ont mis les moyens. C'est la fin de la partie avec les personnages principaux."