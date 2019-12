Rouen. Les Dragons sont en demi-finale de la coupe !

Le match

Si les Rouennais avaient profité de la dernière rencontre de championnat pour infliger la plus lourde défaite de la saison à leur adversaire (7-0), le match de cette Coupe de France démarrait également plutôt bien puisqu'après seulement trois minutes de jeu, c'est le capitaine Mathieu Roy qui trouvait l'ouverture pour le 1-0. Dominateurs, les Jaunes et Noirs vont faire le break après 15 minutes sur un but de Joël Caron mais vont voir les locaux revenir une trentaine de secondes plus tard par Nicolas Arrossamena (2-1). Pensant maîtriser la situation, les joueurs de Fabrice Lhenry vont pourtant se faire punir sur une erreur défensive qui provoque l'égalisation angloy par Sébastien Gauthier dès le début du deuxième tiers. Il n'en fallait pas plus pour voir les Normands reprendre l'avantage à la marque par Nicolas Ritz et empiler les buts pour prendre quatre buts d'avance (Anthony Guttig x2 et Loïc Lampérier) : 6-2. Les Basques tenteront bien de revenir en inscrivant le but du 6-3 par Thomas Decock mais les Dragons ne lâcheront rien et finiront comme ils avaient débuté, par un but de Mathieu Roy.

La fiche

Période 1

03:09 : 0-1 Rouen : 36 : Mathieu ROY (71 : Anthony GUTTIG; 17 : Nicolas DESCHAMPS) [Cage vide]

15:09 : 0-2 Rouen : 96 : Joël CARON (91 : Nicolas RITZ; 27 : Loïc LAMPERIER) [Cage vide]

15:46 : 1-2 Anglet : 10 : Nicolas ARROSSAMENA (11 : Thomas DECOCK; 12 : Sébastien GAUTHIER

Période 2

21:36 : 2-2 Anglet : 12 : Sébastien GAUTHIER (74 : Marek PACALAJ) [Cage vide]

23:05 : 2-3 Rouen : 91 : Nicolas RITZ (62 : Florian CHAKIACHVILI; 36 : Mathieu ROY) [Cage vide]

28:56 : 2-4 Rouen : 71 : Anthony GUTTIG (17 : Nicolas DESCHAMPS; 18 : Bastien MAIA) [Cage vide]

30:33 : 2-5 Rouen : 27 : Loïc LAMPERIER (17 : Nicolas DESCHAMPS; 72 : Chad LANGLAIS) [5-4, Cage vide]

35:07 : 2-6 Rouen : 71 : Anthony GUTTIG (36 : Mathieu ROY; 62 : Florian CHAKIACHVILI) [5-4, Cage vide]

Période 3

49:57 : 3-6 Anglet : 11 : Thomas DECOCK (67 : Joona KUNNAS) [5-4, Cage vide]

52:42 : 3-7 Rouen : 36 : Mathieu ROY (27 : Loïc LAMPERIER) [5-4, Cage vide]

Prochain rendez-vous

Qualifiés pour les demi-finales, les Dragons de Rouen retrouveront la Synerglace Ligue Magnus et leur bête noire, les Scorpions de Mulhouse, qui ont battu les Rouennais par deux fois cette saison (4-1) et (5-1), dimanche 22 décembre 2019.