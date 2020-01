Caen. Résolutions 2020 : Comment choisir sa salle de sport ?

Vous vous sentez lourd après les fêtes de Noël ? Quoi de mieux que de prendre de bonnes résolutions en se remettant à une activité physique ? La rédaction de Tendance Ouest a enfilé ses baskets pour vous aider à faire un choix en fonction de vos besoins.

Un maximum de services

On vous conseille déjà d'y aller progressivement en ce début d'année 2020. Pour cela, Elancia "fait un bilan de forme pour être au point sur les antécédents médicaux de l'adhérent, explique Baptiste, responsable du club de Beaulieu. Puis, le programme est adapté en fonction de ses objectifs : remise en forme, perte de poids, renforcement musculaire". Chez L'Univers de la forme, c'est la formule 3 en 1 qui séduit tout un tas de sportifs déchaînés. "Sur un même site, on a un espace fitness-muscu, un espace badminton-squash et une piscine", indique Sabine Loysel, directrice du centre. C'est tout de même agréable de pouvoir se détendre dans l'eau après une heure de grosses suées. Mais qui dit début d'année, dit aussi fin des vacances.

Proche de chez soi ou du travail

Alors comment trouver un créneau pour aller se défouler en même temps que le travail ? "C'est à 5 minutes à pied de chez moi où je travaille, et en plus, ce n'est pas cher", sourit Loan, un habitué de la salle Basic Fit du centre-ville de Caen. À quelques centaines de mètres, Clémence a elle aussi choisi la facilité d'accès. "Ici, je viens à pied. Ailleurs, je serais obligée d'acheter un abonnement tram. Ça ne vaut pas le coup". Vous pourrez aussi pencher pour la variété des cours collectifs que propose la salle Body Tempo ou les défis sportifs que propose Elancia pour favoriser la convivialité de la salle. "On organise aussi des soirées avec nos adhérents", complète Baptiste.