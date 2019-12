Saint-Étienne-du-Rouvray. Attaqué par des chiens, un homme grièvement blessé

Mercredi 18 décembre, un homme et une femme se sont fait attaquer par trois chiens à Saint-Étienne-du-Rouvray. Les faits se sont produits vers 7 heures 50, rue Pierre-Semard. L'homme de 57 ans a été grièvement blessé au visage et aux mains. Il a été transporté en urgence absolue vers le CHU. La femme de 30 ans, plus légèrement touchée, a été également hospitalisée au CHU.