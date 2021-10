Caumont-l'Eventé.  Serpents, tortues, lézards : 168 animaux saisis chez un particulier

Des pythons molures, un boa arc-en-ciel, des tortues invasives ou encore une multitude de lézards… 168 animaux ont été saisis chez un particulier, aux alentours de Caumont-l'Éventé, le mardi 3 décembre.

Cette perquisition a été réalisée par les inspecteurs de l'environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), en collaboration avec la gendarmerie.

Menée sous l'autorité du Procureur de la République, elle visait la recherche de reptiles détenus illégalement. Sur les 19 espèces différentes détenues par le particulier, certaines étaient dangereuses, comme les pythons molures, et d'autres protégées, comme le boa arc-en-ciel.

Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement

Pour les infractions d'absence de certificat de capacité et d'autorisation préfectorale d'ouverture, le mis en cause encourt une peine de trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

Les animaux ont été placés dans des établissements autorisés.